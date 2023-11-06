يحقق قسم السلامة العامة بجامعة ستانفورد الآن في 5 حوادث منذ بداية الحرب في غزة، ويبدو أن 4 منها استهدفت الطلاب العرب، في حين تم الإبلاغ عن حادث باعتباره عمل تخريبي معاد للسامية.

آخر حادثة جريمة كراهية محتملة كانت يوم الجمعة، وقالت الجامعة إنه كان حادث اصطدام واضح لطالب عربي مسلم في الحرم الجامعي.

وفي بيان لها، قالت جامعة ستنافورد إنها: "تعتبر الأعمال المعادية للعرب والمعادية للإسلام بغيضة".

وأضافت: "تم الإبلاغ بأن السائق قام بالتواصل البصري مع الضحية، وقام بزيادة السرعة وصدم الضحية، ثم انطلق مبتعدًا وهو يصرخ "تبا لك ولشعبك" من نافذة السيارة مع خفض زجاجها".

ولا تزال السلطات تبحث عن المشتبه به في حادثة الصدم والهروب.