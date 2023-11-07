شاهد.. روسيا تختبر صاروخًا عابرًا للقارات من غواصة طراد جديدة

تقول روسيا إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ "بولافا" العابر للقارات من غواصتها الطراد الجديدة، "الإمبراطور أليكساندر الثالث".

كان ذلك جزءًا من المرحلة الأخيرة للبرنامج التجريبي قبل تحديد ما إن كانت الغواصة الطراد سيتم قبولها في البحرية كما قالت السلطات الروسية.

يأتي هذا بعد أيام فقط من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع قانون وافق عليه البرلمان سابقًا ألغى التصديق على المعاهدة العالمية التي تحظر اختبار الأسلحة النووية.

اعتبرت الخطوة كرد على فشل الولايات المتحدة في التصديق على المعاهدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو سوف تستمر في مراقبة حظر على الاختبارات النووية ، لكنها ستتصرف بطريقة تحاكي الولايات المتحدة إذا أجرت الأخيرة تجارب نووية واسع النطاق.