تشرح المحللة السياسية في شبكة CNN ومراسلة نيويورك تايمز، ماغي هابرمان، ما تعتقده أن وجهة نظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقع وسط مشكلاته القانونية المتزايدة.

وخوفه من استطلاعات الرأي وعدم رغبته بدخول السجن، وتصوير نفسه على أنه بخير ولا شيء يسبب له الإزعاج.

ولكن بحسب قول هابرمان فإن الأشخاص الذين يتواصلون معه بشكل متكرر يعترفون بأنه “غاضب جدًا جدًا”.

ويعترفون من ناحية أخرى بأنه يتعين عليهم اجتياز ولاية أيوا، التي لم تكن أبدًا ولاية مهمة بالنسبة لترامب، ولكن إذا فاز في ولاية أيوا، فسيكون من الصعب جدًا على أي شخص إيقافه.