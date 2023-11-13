توفيت ماريان ترامب باري، الأخت الكبرى للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حسبما قال مصدران مطلعان لشبكة CNN. كانت ماريان تبلغ من العمر 86 عامًا.

شقيقة ترامب الكبرى كانت قاضية ومدعية عامة فيدرالية سابقة، حيث تم تعيينها للمرة الأولى في محكمة المقاطعة الفيدرالية في نيوجيرسي من قبل رونالد ريغان ثم في محكمة الاستئناف بالمقاطعة الثالثة من قبل بيل كلينتون.

ولا يُعرف سوى القليل عن عمق العلاقة بين دونالد ترامب وشقيقته. ففي حين أنها لم تتحدث علنًا أبدًا عن رئاسته، إلا أن ابنة أخته وابنة أختها، ماري ترامب، نشرت تسجيلات صوتية لأخته وهي تتحدث بانتقاد عن ترامب عندما كان رئيسًا.