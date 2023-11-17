ما هي مجتمعات الخطوط الأمامية في أزمة المناخ؟

في قلب منطقة الأمازون، يتكشّف وضع رهيب مع انحسار مياه نهر الأمازون. حيث تُوجد قرى بأكملها معزولة عن وسائل النقل النهري الحيوية، ما يفقدها إمكانية الوصول إلى الموارد التي تعتمد عليها من أجل البقاء على قيد الحياة.

هذه المجتمعات ليست مجرد إحصائيات.. إنها مثال على "مجتمعات الخطوط الأمامية"، أوّل من يتحمّل وطأة عواقب تغيّر المناخ، وتمثل التركيز الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، الذي سيُعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

لكن هناك أمل في الأفق، حيث تبتكر الشركات بعض الحلول للمشاكل التي تواجهها هذه المجتمعات، كشركة "Agua Camelo"، التي تزوّد الأسر بأداة لمساعدتهم على تنقية المياه للاستهلاك.