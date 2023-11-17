تحدثت مذيعة CNN، كايتلان كولينز، مع جون ميلر، كبير محللي إنفاذ القانون والاستخبارات في CNN، حول مقابلته التاريخية مع أسامة بن لادن في ضوء نشر بعض الشباب الأمريكيين مقاطع فيديو على تيكتوك يعبرون فيها عن تعاطفهم مع زعيم تنظيم القاعدة.

وقال ميلر إن "هذا انتشر بشكل كبير وبسرعة كبيرة. منذ 48 ساعة، حدث هذا الأمر مع أحد مؤثري تيك توك. لقد نشرت تسجيلاً لرد فعل شخص ما على الرسالة، وكان هذا أول ما رأيناه من ذلك نوعًا ما. لكن عليك العودة إلى أين يوجد مسرح الجريمة الرقمية؟ أين بدأ هذا؟ وكيف تحركت بهذه الطريقة؟ لديها 175 ألف متابع وحصلت على 800 ألف مشاهدة 80 ألف إعجاب، وهو أمر غير معتاد عندما تتحدث عن رسالة من بن لادن يبرر فيها أحداث 11 سبتمبر ويدعو فيها إلى تدمير إسرائيل، والإطاحة العنيفة بالولايات المتحدة، وتكرار كل العبارات المعادية للسامية المعتادة".

وتحدث ميلر عن المقابلة التي أجراها مع بن لادن، مشيرًا إلى أنه "في قاعدة تنظيم القاعدة عام 1998، قال: أتوقع يومًا أسود لأمريكا، وبعده لن تكون الولايات المتحدة موحدة. لقد كان يشجع الثورة. وقال: لقد تغلبنا على قوة عظمى من قبل، الروس، وسقط الاتحاد السوفييتي عندما أجبرناهم على الخروج من أفغانستان".

وتابع ميلر قائلًا: لكنه قال.. سوف تفهمون فقط هذا كشعب عندما تجدون حكومة تمثل مصالحكم بدلاً من مصالح اليهود. لقد بدأ موضوع معاداة السامية من أسامة بن لادن قبل وقت طويل من إعادة اكتشاف العالم لهذه الرسالة".