يتعمق البنتاغون أكثر مع إيلون ماسك. حيث منح شركة الفضاء الخاصة بماسك، "سبيس إكس"، عقدًا بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار لإرسال أقمار صناعية للتجسس سرية إلى الفضاء.

ولكن هذا ليس كل شيء. يستثمر البنتاغون أيضًا ما يصل إلى 70 مليون دولار في "ستار شيلد"، وهي نسخة أكثر أمانًا من أقمار "ستار لينك" الفضائية التابعة لشركة "سبيس إكس" والتي تعتبر حيوية لنجاح أوكرانيا العسكري ضد روسيا في ساحة المعركة.

تلقي مراسلة CNN، كريستين فيشر، نظرة على أسباب عدم توقف الحكومة الأمريكية عن تمويل الشركتين التابعتين لماسك، رغم ردود الفعل العنيفة المتزايدة بسبب تعليقاته المعادية للسامية.