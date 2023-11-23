يتعرض مستشار سابق في مجلس الأمن القومي بإدارة أوباما لانتقادات شديدة بعد مشاركة سلسلة من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر استخدامه لغة محملة بالكراهية ومعادية للإسلام ضد بائع عربة طعام في مدينة نيويورك.

وسخر ستيوارت سيلويتز من بائع الطعام بشأن وضع جنسيته وسخر من الإسلام واتهم الرجل بدعم حماس وأشار إلى الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

وقال مدير مجموعة مناصرة تمثل الباعة الجائلين في جميع أنحاء مدينة نيويورك، والذي تحدث مع الموظف، لشبكة CNN إن سيلويتز بدأ بتوبيخه لأول مرة في الثامن من نوفمبر، وأنه لم يثر المحادثة معه.

تواصلت CNN مع سيلويتز للتعليق، وقال الدبلوماسي السابق إنه نادم على الأمر برمته وأنه آسف للموقع الإخباري والمدينة والدولة.

نستعرض لكم فيما يلي إحدى المحادثات التي دارت بينهما:

ستيوارت سيلويتز: أنت تدعم الإرهاب.

البائع: أنا لا أدعم.. ارحل. أنا أعمل فقط هنا.

ستيوارت سيلويتز: أنت تدعم قتل النساء والأطفال. أنت شخص فظيع.

البائع: أنتم تقتلون الأطفال، وليس أنا. ارحل،

ستيوارت سيلويتز: ماذا؟ أطفالي؟ ماذا عن أطفالي؟

البائع: أنتم تقتلون الأطفال وليس أنا. ارحل.

ستيوارت سيلويتز: لم أقتل أي طفل.

البائع: حسنًا، لماذا تبقى هنا؟

ستيوارت سيلويتز: أتعرف لماذا؟ لو قتلنا 4000 طفل فلسطيني، هل تعلم ماذا؟ لم يكن ذلك كافيًا. لم يكن كافيًا.

البائع: ارحل، ارحل.