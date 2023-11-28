تحدثت مذيعة شبكة CNN، لورا كوتس، مع إليزابيث برايس، والدة هشام عورتاني، أحد الشباب الفلسطينيين الثلاثة الذين أطلق عليهم النار في بيرلينغتون بولاية فيرمونت الأمريكية، في حادثة يتم التحقيق فيها باعتبارها "جريمة كراهية" محتملة.

قالت برايس إن هشام استضاف صديقيه بنزهة في بيرلينغتون "وكانوا يسيرون على بعد بنايتين تقريبًا من منزل والدتي، وخرج رجل من أحد المباني واقترب منهم. صعدوا إلى الجانب لمنحه مساحة على الرصيف ليمر، فأخرج مسدسًا وأطلق النار عليهم دون أن يقول أي شيء. سقط هشام على الأرض، والحقيقة أنه وجد نفسه فجأة على الأرض، كما قال".

وأضافت: "تحسين الذي أصيب بجرح في صدره كان يعاني من ألم رهيب ويصرخ من الألم. وكنان الذي اعتقد أن أصدقاءه قد قُتلوا، هرب محاولاً الحصول على المساعدة".

وتابعت: "كان هشام يشعر بالقلق من أن مطلق النار بقي فوقهم لفترة ثم غادر، ظن هشام أن الرجل سيستمر في إطلاق النار عليهم ويقتلهم. ثم اتصل بـ911 وجاء المسعفون".

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