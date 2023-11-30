اعتذر إيلون ماسك، في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الرئيسية منذ منشوره المعادي للسامية على "X" (تويتر سابقًا)، عما وصفه بأنه "أغبى" منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنه انتقد المعلنين الذين تركوا منصته بسبب تزايد معاداة السامية على "X".

وأفادت "نيويورك تايمز" أن هذا المنشور المعادي للسامية قد يكلف "X" ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات المفقودة هذا العام. في هذه الأثناء، يحذر ماسك من أن المقاطعة الإعلانية يمكن أن تقتل الشركة.

انضمت المراسلة في بلومبرغ، دانا هال، إلى مذيعة CNN إيريكا هيل لمناقشة القضية.