قتل 3 مشردين وهم نيام.. شاهد كيف أوقعت الشرطة الأمريكية بقاتل متسلسل

تقول السلطات الأمريكية في لوس أنجلوس إنها حددت هوية واعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 33 عامًا من لوس أنجلوس تعتقد أنه مسؤول عن أربع عمليات قتل مختلفة (نفذها) خلال أربعة أيام، ثلاثة منهم كانوا أفرادًا بلا مأوى.

وبحسب السلطات، بدأ ذلك يوم الأحد الماضي، ويقولون إنه قتل أفرادًا بلا مأوى، يومي الأحد والاثنين في ساعات الصباح الباكر.

وبعد ذلك يوم الثلاثاء، قالوا إنه مسؤول عن عملية سطو على منزل وبعدها قام بقتل أب لطفلين.

ثم في يوم الأربعاء، يقولون إنه قتل شخصًا آخر بلا مأوى.

لكن السلطات كانت تبحث في البداية عن الشخص المسؤول عن سرقة المنزل والقتل، واستطاعوا إيقاف هذا الشخص بفضل نقطة تفتيش مرورية ويقولون إنهم تمكنوا من القبض عليه هناك، ولكن بعد أيام تمكنوا من ربط الأمور ببعضها، ويُعتقد أيضًا أنه كان مسؤولاً عن قتل الأفراد المشردين.