غياب البابا فرنسيس عن صلاته التقليدية الأحد.. ما السبب؟

قال البابا فرنسيس إنه يشعر بتحسن بعد وعكة صحية، لكنه لم يتمكن من إلقاء صلاة التفكر والتأمل التقليدية، الأحد، وهو ما يؤديه كل يوم أحد من الفاتيكان عند الظهر. قدم الصلاة أحد مساعدي البابا من كازا سانتا مارتا، منزل البابا، وليس من نافذة القصر الرسولي الذي عادة ما يعطي البابا التأمل منه.

كان البابا فرنسيس يعاني من التهاب شعبي حاد، وهو الأمر الذي دخل المستشفى بسببه في وقت سابق من العام.

ولوحظ أن البابا يتحسن تدريجيًا، حيث تمت إزالة القنية المستخدمة لإعطائه المضادات الحيوية عن طريق الوريد.

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