تحذير جديد وواقعي من وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، الذي قال في مقابلة مع شبكة CNN: "نحن بالتأكيد في بيئة تهديدات شديدة، ونحن نتحرك بيقظة".

تعليقات أليخاندرو مايوركاس لشبكة CNN، تعكس تعليقات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي, الذي قال لأعضاء مجلس الشيوخ إن بيئة التهديد الحالية داخل الولايات المتحدة مختلفة الآن عن الفترات، كما يقول، التي ظهرت فيها تهديدات فردية هنا وهناك.

وأكد راي أنه لم ير قط "وقتًا تكون فيه جميع التهديدات، أو الكثير من التهديدات، مرتفعة - في نفس الوقت تمامًا. وهذا ما يجعل هذه البيئة التي نعيشها الآن مشحونة للغاية".

كما قال راي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل "على مدار الساعة" لإحباط الهجمات المحتملة من قبل أشخاص يستلهمون من هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

منذ ذلك اليوم، تحدث راي في كثير من الأحيان عن زيادة في التهديدات، داخل حدود أمريكا، المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس.

تقرير مراسل CNN، بريان تود، ينقل لكم التفاصيل وآراء الخبراء بهذا الشأن.