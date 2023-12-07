قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برحلة نادرة إلى الشرق الأوسط، حيث توقف في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع إدراج أسعار النفط والحرب بين إسرائيل وحماس على جدول الأعمال.

فبينما تحاول الولايات المتحدة عزل فلاديمير بوتين دوليًا، يقوم بعض أهم حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط بفرش السجادة الحمراء للزعيم الروسي.

لم تفرض كل من السعودية والإمارات عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وتظلان شريكتين مهمتين للكرملين في أسواق النفط والغاز العالمية اليوم.

تقرير مراسل CNN فريد بلايتن يستعرض التفاصيل.