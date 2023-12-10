أظهر مقطع فيديو جنديين أوكرانيين غير مسلحين كانا يستسلمان للقوات الروسية قبل إعدامهما المزعوم، حيث التقطت كاميرا طائرة بدون طيار الجنديين وهما يخرجان من مخبئهما وأذرعهما فوق رأسيهما، قبل إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة.

وقال قائد وحدة "غراد" الأوكرانية، ساشا: "كل حدث مماثل يجلب لنا الكثير من الألم والمعاناة، وهذا أمر مؤكد. لن يجعلنا ضعفاء، ولن يخيفنا. سنواصل القيام بما يتعين علينا القيام به".

وتحقق أوكرانيا الآن فيما يصفه المدعي العام بأنه "انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف".

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN، آنا كورين.