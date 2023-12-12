أظهرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية أن روسيا تحتفل وتشيد بمواقف الحزب الجمهوري الأمريكي بينما لا يزال المشرعون في طريق مسدود بشأن تمويل المساعدات لأوكرانيا.

وفي الحقيقة هي أنه إذا قطعت واشنطن المساعدات لأوكرانيا، فسيكون هذا أمرًا هائلًا للغاية بالنسبة لبوتين وسيكون بمثابة نصر كبير لروسيا، وقد يكون زيلينسكي في نهاية الطريق في هذه الحالة، ولهذا السبب فهو في العاصمة الأمريكية واشنطن لتوجيه نداء يائس لطلب الحصول على المساعدة.

بينما شن الجيش الروسي واحدة من أكبر هجماته على العاصمة الأوكرانية بثمانية صواريخ و18 طائرة بدون طيار .