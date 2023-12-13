استخدم جاكوش براون النائب اليميني المتطرف في البرلمان البولندي طفاية حريق لإطفاء شموع شمعدان يهودي في عيد "الحانوكا" داخل برلمان البلاد خلال حدث مع أعضاء من الجالية اليهودية، مما أثار الغضب ودفع رئيس البرلمان إلى استبعاده من القاعة واقتطاع راتبه لثلاثة شهور عدا عن نيته القيام بإبلاغ النيابة العامة بتصرفات براون.

وعندما تم سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن سبب تصرفه أجاب براون قائلًا: "أولئك الذين يشاركون في أعمال العبادة الشيطانية يجب أن يخجلوا."، وأضاف بعد صعوده منصة القاعة إنه كان يستعيد الحياة الطبيعية.