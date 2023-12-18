ترفرف الأعلام الفلسطينية بفخر خارج مقهى الجبر تي هاوس في حي ليتل إيتالي بولاية أوهايو الأمريكية.

لكن مالك المقهى، أيمن الكيالي، يقول إن الدعم للفلسطينيين قوبل بالكراهية مرارًا وتكرارًا بأشكال عديدة خلال الشهر الماضي بما في ذلك رمي نجمة داوود اللامعة في جميع أنحاء مكان المطعم.

كما أشار إلى أن "الأمر بدأ منذ شهر، جاء حاخام وبدأ في التلفظ بشتائم ودفع ابني. ثم عاد مرة أخرى. كان يحمل لافتات مناهضة للفلسطينيين ووصفنا بالإرهابيين".

وأكد الكيالي أن المضايقات بمثابة "ديجافو" بالنسبة له. فمنذ 22 عامًا، افتتح هذا المطعم قبل أسبوعين فقط من هجمات 11 سبتمبر.

هذه المرة يقول إن هناك 4 حوادث مضايقة قيد التحقيق الآن من قبل شرطة دائرة الجامعة ربما كجرائم كراهية.

يقول الكيالي إنه بدلاً من إلقاء القبض على الرجل الذي يتنقل في شاحنة حمراء تحمل العلم الإسرائيلي والذي يشعر أنه يضايق زبائنه، يدعو ذلك الشخص للتوقف والاستمتاع بتناول القهوة والتحدث بهدوء عن آرائهم، مع الاستماع أيضًا إلى آراء الآخرين.