يثور بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، حيث بدأ الأمر في حوالي الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي، في أعقاب زلزال وقع حوالي الساعة التاسعة مساء، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي.

ويُظهر الفيديو الحمم الساخنة والدخان وهو ينقذف في الهواء، وهذا ليس غير متوقع بعد أسابيع من النشاط الزلزالي في المنطقة.

الثوران على بعد أقل من ميلين من بلدة غريندافيك والتي تم إخلاؤها بالفعل، وبحسب السلطات الآيسلندية، فإن التشققات في الأرض تمتد الآن إلى البلدة.

في حين تم إغلاق منتجع "بلو لاغون جيوثيرمال" الشعبي بين السياح قبل أسابيع أيضًا.