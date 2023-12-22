ينفي الحرس الوطني في تكساس مزاعم ناشطة في مجال الهجرة بأنه تم تجاهل مهاجرة تطلب المساعدة بينما كانت تكافح لعبور نهر ريو غراند وهي تحمل طفلاً بين ذراعيها.

ويظهر في هذا الفيديو الذي حصلت عليه CNN، المرأة وهي تطلب المساعدة مع طفل يبكي بين ذراعيها في نهر ريو غراند بينما كان أفراد الحرس الوطني في تكساس يراقبون ولكن لم يتدخلوا.

فيما تنفي الإدارة العسكرية في تكساس أن أفرادها لم يساعدوا عندما سئلوا قائلين في اقتباس: “اقترب جنود الحرس الوطني في تكساس بالقارب وقرروا أنه لا توجد علامات على وجود إصابة طبية أو عجز. وكان لديهم القدرة على العودة لمسافة قصيرة إلى الشاطئ المكسيكي. وبقي الجنود في الموقع لمراقبة الوضع.”

ولدى بريسيلا ألفاريز مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.