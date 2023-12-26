زعمت أوكرانيا أنها نفذت غارة جوية في شبه جزيرة القرم، قائلة إنها دمرت من خلالها سفينة إنزال دبابات تابعة للبحرية الروسية.

لم تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء، ولكن يبدو أن مقطع الفيديو الذي شاركه قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك يُظهر انفجارات كبيرة في ميناء فيودوسيا.

ولم تستطيع CNN التحقق من هذا الفيديو بشكل مستقل أيضًا.

فيما أكدت روسيا أن السفينة تعرضت للأضرار بسبب الغارة الجوية الأوكرانية باستخدام الصواريخ الموجهة.

وفي ظل الشكوك الواضحة بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة وأوروبا تفكران في الاستحواذ على ما يصل إلى 300 مليار دولار من الأصول الروسية للمساعدة في تمويل الدفاع عن أوكرانيا.