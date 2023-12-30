تقول أوكرانيا إن روسيا شنت أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق.

ووفقا للجيش الأوكراني، فقد أطلقت روسيا عددًا غير مسبوق من الطائرات بدون طيار والصواريخ على أهداف مختلفة في جميع أنحاء البلاد شرقًا وغربًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت تقريبًا كل أنواع الأسلحة في هجومها، مثل صواريخ الكروز والطائرات بدون طيار والقاذفات الاستراتيجية

وتقول أوكرانيا إن الهجمات تُظهر أنها تحتاج إلى دعم من العالم، في حين جدد السفير الأمريكي لدى أوكرانيا اليوم هذه الدعوة لتقديم مساعدات عسكرية إضافية.