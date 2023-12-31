شاهد.. كوريا الشمالية تعلن عن خطط لإطلاق 3 أقمار صناعية للتجسس في 2024

في بيان قوي، أعلنت كوريا الشمالية عن خطط لإطلاق 3 أقمار صناعية للتجسس في عام 2024. ويشعر الخبراء أن هذا مهم لأن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد في تطوير برنامجها الصاروخي بعيد المدى.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع حزب العمال الحاكم لتحديد أهداف الدولة للعام المقبل.

وفي الآونة الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أصدر تعليماته لجيش البلاد، وصناعة الأسلحة، وغيرها من الجهات، لتسريع الاستعدادات للحرب ردا على "تحركات المواجهة من قبل الولايات المتحدة".

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