فيديو يظهر لحظة وقوع زلزال قوي في اليابان.. شاهد رد فعل الناس

وثقت كاميرات لحظة وقوع زلزال قوي في اليابان بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، غرب البلاد بعد ظهر الاثنين، مما أدى إلى تحذيرات من حدوث موجات مد تسونامي في اليابان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ووقع الزلزال، على عمق 10 كيلومترات (6 أميال)، في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، وعلى بعد حوالي 36 كيلومترا (22.3 ميلا) شمال شرق أناميزو في محافظة إيشيكاوا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات تسونامي على طول المناطق الساحلية بغرب اليابان.

وبعد 8 دقائق، ضربت هزة ارتدادية قوية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر غرب اليابان، إثر تعرض المنطقة لزلزال بقوة 7.5 درجة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.