في خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بلهجة صامدة إن البلاد "هزمت الظلام" بالفعل، بفضل قوة شعبها.

وأضاف زيلينسكي: "أوكرانيا على قيد الحياة. تعيش أوكرانيا. أوكرانيا تحارب. أوكرانيا تتقدم. أوكرانيا تتغلب على المسار. أوكرانيا تكسب. أوكرانيا تعمل. أوكرانيا موجودة. وهذه ليست معجزة رأس السنة الجديدة، وليست حكاية خرافية، وليس سحرًا، بل ميزة كل واحد منكم".

من جانبه، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا خطابًا مسجلًا مسبقًا بمناسبة رأس السنة الجديدة، وشدد فيه على اعتماد روسيا على نفسها ووحدتها في السعي لتحقيق مصالحها الوطنية.

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