تعرض زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، للطعن في الرقبة في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، وفقا لمسؤولين في الحزب الديمقراطي.

الحادثة تأتي وسط توتر وانقسام الجو السياسي في كوريا الجنوبية، حيث خسر لي بفارق ضئيل للغاية في الانتخابات الماضية أمام الرئيس الكوري الجنوبي، لكنه لا يزال بارزًا جدًا على المشهد السياسي بالبلاد.

وكان زعيم حزب المعارضة بموقع بناء عندما جاء رجل من الحشد وهاجمه بسكين على رقبته.

ووفقًا للمتحدث الرسمي، أُصيب لي بجرح صغير يبلغ طوله سنتيمترًا واحدًا في رقبته، وتم وصف حالته بأنها واعية.