قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 500 صاروخ وطائرة بدون طيار على الأراضي الأوكرانية خلال الأيام الخمسة الماضية.

وبلغ عدد المصابين جراء هجمات الثلاثاء 130 شخصًا، بينما بلغ عدد القتلى خمسة، وهو مجرد مقياس لمدى كآبة هذا العام الجديد على الأوكرانيين.

في حين قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن شخصًا آخر توفي في المستشفى نتيجة جراحه التي أصيب بها في تاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول، ضمن ما تقول أوكرانيا إنه أكبر قصف جوي لمدنها منذ بداية الحرب.

ولدى كلير سيباستيان من CNN تفاصيل أكثر عن آخر التطورات بشأن هجمات روسيا المتواصلة على أوكرانيا.