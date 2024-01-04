تم ذكر اسمي الرئيسان الأمريكيان السابقان، بيل كلينتون ودونالد ترامب، والأمير البريطاني أندرو، حيث كانت من بين الأسماء التي ظهرت في وثائق رفعت عنها السرية حديثًا في دعوى قضائية تتعلق بالاتجار بالجنس، ضد المدان المتوفي بقضايا اعتداء على أطفال، جيفري إبستين.

وقد تم بالفعل نشر معظم المعلومات الواردة في هذه الوثائق للعلن.

كانت الوثائق من دعوى قضائية تم رفعها في عام 2015 ضد غيلين ماكسويل، التي كانت الصديقة السابقة لجيفري إبستين.

لقد كانت دعوى مدنية بتهمة التشهير، وفي النهاية قاموا بتسوية القضية، ولكن وبعد سنوات تم الكشف عن الوثائق وبعض المعلومات المحددة والمهمة جدًا الواردة من الإفادات التي أخذها المحامون من زميلة جيفري إبستين.

في تقرير شمعون بروكوبيز من CNN المزيد حول ما ورد حتى الآن في تلك الوثائق المرفوع عنها السرية.