رأى البروفيسور الروسي فيتالي نعومكين، رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن 2024 ستكون سنة حاسمة بالنسبة للحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا.

وقال نعومكين، في لقاء مع CNN بالعربية على هامش "المنتدى الاستراتيجي العربي" في دبي، إن "روسيا بدأت تنتصر في هذا الصراع بشكل نهائي لأن كييف لم تستطع أن تحقق أي نجاح عسكري".

وأضاف: "لا بد أن تنتهي هذا الصراع وسينتهي بانتصار روسيا والواضح تماما أن السلطة النازية في كييف ترفض كل حوار مع روسيا ومكتوب على هذا الصراع أن يستمر حتى تنتصر روسيا".

وتابع قائلا: "نحن لا نريد أن نحتل أو نسيطر على أراض أوكرانية، الشيء الوحيد الذي نريده من الولايات المتحدة هو أن يتركونا لحالنا وألا يعرقلوا جهودنا لتأمين الأمن القومي الروسي".