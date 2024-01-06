على وقع المدافع.. توتر عسكري شديد بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية

بعد أيام قليلة من دخول العام الجديد نشهد ردًا عسكريًا متبادل بين كوريا الشمالية والجنوبية.

وبدأ تبادل إطلاق النار الأخير صباح الجمعة عندما أطلقت كوريا الشمالية 200 قذيفة مدفعية على المنطقة العازلة بين الكوريتين في البحر الأصفر.

ولم يصب أحد بأذى، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، ولكن تم إخبار الناس الذين يعيشون في الجزر القريبة في الجنوب بالاحتماء.

وبعد ساعات، ردت كوريا الجنوبية بإطلاق النار من الساحل الغربي نحو المياه.

ويأتي كل ذلك بعد أن أجرت كوريا الجنوبية مناورات عسكرية برية وبحرية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت كوريا الشمالية في الأيام الأخيرة إنها لا ترغب في الوحدة، قائلة إن العلاقة بين البلدين أصبحت عدائية.