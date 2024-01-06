عرض الزعيم الشيشاني رمضان قديروف صفقة لإطلاق سراح 20 جنديًا أوكرانيًا مقابل رفع الولايات المتحدة العقوبات عن زوجاته وابنته وأطفاله.

يأتي ذلك بينما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها ضربت قاعدة جوية عسكرية روسية في غرب شبه جزيرة القرم، وقالت مصادر في أجهزة الأمن الأوكرانية إن القوات الأوكرانية هاجمت نفس القاعدة في سبتمبر الماضي، مما تسبب في "أضرار جسيمة".

وفي الوقت نفسه، تزعم أوكرانيا أنها دمرت معقلاً روسيًا خلال عملية داخل منطقة بيلغورود الروسية، الجمعة.

من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 10 صواريخ أوكرانية أطلقت على المنطقة، الخميس. وقال حاكم المنطقة إن شخصين أصيبا بشظايا متساقطة.