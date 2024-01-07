شاهد اللحظات الأولى بعد هجوم صاروخي أوكراني على بيلغورود الروسية

زعمت أوكرانيا أنها دمرت معقلًا روسيًا خلال عملية داخل منطقة بيلغورود الروسية يوم الجمعة وتقول كييف إن عدداً غير محدد من القوات الروسية قتلوا خلال الهجوم.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 10 صواريخ أوكرانية أطلقت على المنطقة، الخميس.

وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف: "أرى العديد من المناشدات على وسائل التواصل الاجتماعي من العائلات التي تقول: إننا خائفون، ساعدونا في الوصول إلى مكان آمن"، مضيفًا: "بالطبع، سنساعدكم، وسوف نفعل كل ما يقع على عاتقنا".