تحدث الجنرال الأمريكي المتقاعد، ديفيد بتريوس، عن المخاطر التي يشهدها الشرق الأوسط، مؤكدًا أن على الشخص "القلق" مما يحدث، ووصف التحديات التي يواجهها العالم بأنها "أكثر تعقيدًا وخطورة" من أي وقت مضى، على حد تعبيره.

وقال بتريوس إن "الطريقة التي سأصف بها الوضع العالمي العام هو أننا نواجه المزيد من التحديات من حيث العدد وتحديات أكثر تعقيدًا وخطورة من أي وقت مضى إذا أمكن القول، منذ نهاية العالم الحرب الباردة، إن لم تكن نهاية الحرب العالمية الثانية، فهي حالة محفوفة بالمخاطر".

وأشار بتريوس إلى اعتقاده بأنه "لا يمكن أن نغفل أبدًا عن العلاقة الأكثر أهمية في العالم. وهي بالطبع العلاقة بين الولايات المتحدة، أو في الحقيقة الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة والصين. هذه التي لها التأثير الأكبر، وهي أيضًا التي تملك الجانب السلبي الأكبر إذا صح التعبير".