بعد زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى جزر لاكشادويب، الأسبوع الماضي، حيث نشر مودي خلال زيارته صورًا ومقاطع فيديو للشواطئ النقية للترويج للسياحة المحلية، سخر منه 3 مسؤولين من حكومة المالديف ردًا على منشوراته عبر الإنترنت، ووصفوه بـ"المهرج، ودمية في يد إسرائيل، وإرهابي".

من جانبه، أوقف رئيس جزر المالديف، الأحد، نواب وزرائه الـ3 عن العمل.

وقالت وزارة خارجية المالديف، في بيان لها: "إن حكومة المالديف على علم بالتصريحات المهينة على منصات التواصل الاجتماعي ضد قادة أجانب وأفراد رفيعي المستوى... هذه الآراء شخصية ولا تمثل آراء حكومة المالديف".

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