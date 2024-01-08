قاطع متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في "كنيسة الأم إيمانويل AME" في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

وأثناء إلقاء كلمة له، كان بايدن يقول: ".. لكن الحقيقة تتعرض لهجوم في أمريكا، وبالتالي فإن الأمر مماثل لحريتنا وديمقراطيتنا وبلادنا، لأنه بدون الحقيقة لا يوجد ضوء، وبدون ضوء لن يوجد طريق من هذا الظلام".

بعدها قاطعته محتجة لتقول: "إذا كنت مهتمًا حقًا بالأرواح التي فُقدت هنا، فعليك أن تحترم الأرواح التي فُقدت (غير مسموع) وتدعو إلى وقف إطلاق النار في فلسطين".

بعدها بدأ عدد من الأشخاص بهتاف "أوقفوا النار الآن!"، من بين الحشود، قبل أن يتم إخراجهم من القاعة.

وأكمل الرئيس الأمريكي حديثه، وعلق على الحادثة بالقول: "أنا أتفهم شغفهم، لقد كنت أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملهم على تقليص الحجم والخروج بشكل كبير من غزة".