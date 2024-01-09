تغيير لرئيس الوزراء في فرنسا، حيث كان مترقبًا على نطاق واسع أن تغادر إليزابيث بورن قصر ماتينيون بعد 20 شهرًا مضطربًا، ليخلفها غابرييل عتال.

وأصبح عتال أصغر رئيس وزراء فرنسي في تاريخ الجمهورية الفرنسية منذ عام 1958، كما أصبح أيضًا أول سياسي مثلي الجنس بشكل علني يتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد.

قانون الهجرة الذي تم تقديمه في نهاية العام الماضي هو الذي جعل إليزابيث بورن تواجه أشد الصعوبات ربما، وحينها بدأت الشائعات بأنه قد يتم التضحية بها في النهاية لصالح رئيس الوزراء الجديد.

تولى غابرييل عتال المنصب بعد ذلك، ويعتبر مثيرا للجدل إلى حد ما حتى داخل الرتب الحكومية، ويقال إن ترشيحه كان عرضة للتأخير بسبب معارضة من العديد من أبرز الأسماء في مجلس الوزراء.