تشق عاصفة شتوية ضخمة طريقها عبر أمريكا، حيث يتعرض أكثر من 40 مليون شخص لتهديد العواصف الشديدة.

بعد ظهر يوم الاثنين، أُغلقت الطرق السريعة في كولورادو ونيو مكسيكو ونبراسكا وكانساس بسبب انخفاض الرؤية وتراكم الثلوج.

بينما عملت وزارة النقل في نيو مكسيكو طوال اليوم على إنقاذ العشرات من سائقي السيارات الذين تقطعت بهم السبل على طول الطريق السريع في الولاية.

وشهدت منطقة الخليج هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 71 ميلاً في الساعة. أما في منطقة هيوستن، فقد تسببت رياح شديدة وعاصفة مطيرة في سقوط الأشجار وإلحاق أضرار بالمنازل.

وفي لويزيانا، خلفت العاصفة مباني منهارة وفيضانات مفاجئة في أجزاء من المنطقة الساحلية بالولاية.