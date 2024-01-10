قال المتحدث الإعلامي للبنتاغون، اللواء بات رايدر، في بيان صحفي إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، دخل إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا بعد تشخيصه بالسرطان، مؤكدًا أنه تعافى بهدوء.

وقال رايدر: "في 22 ديسمبر 2023 وبعد استشارة مع فريقه الطبي، تم إدخاله إلى مستشفى والتر ريد العسكري الطبي الوطني وخضع لعملية جراحية تطلب الحد الأدني من التدخل تدعى "استئصال البروستاتا"، لعلاج سرطان البروستاتا. كان تحت التخدير العام خلال العملية".

وتابع بالقول: "تعافى الوزير أوستن من عمليته الجراحية بهدوء وعاد إلى المنزل في الصباح التالي. تم اكتشاف سرطان البروستاتا لديه مبكرًا والتشخيص كان ممتازًا".