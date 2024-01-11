خلال المناظرة الرئاسية للحزب الجمهوري على شبكة CNN في ولاية أيوا، انتقدت نيكي هيلي الحاكم رون ديسانتيس بشأن نفقات الحملة الانتخابية.

وقالت هيلي في المناظرة مخاطبة دي سانتيس: "إذا كانت القيادة تدور حول إنجاز الأمور، فكيف أنفقت 150 مليون دولار في حملتك وكنت متأخرًا في الاستطلاعات؟ أنت لست مديرًا"، قبل أن يقاطعها دي سانتيس.

واستمرت بعدها هيلي بالقول: "أعتقد أنني أثرت انفعاله"، مضيفة: "ما سأقوله هو، انظر، إذا لم تتمكن من إدارة حملة، لقد كانت بمثابة باب دوار لأشخاص سياسيين يدخلون ويخرجون من حملته. لقد سمعتم عن أشخاص في الحملة يتشاجرون مع بعضهم البعض لأنهم لا يستطيعون الاتفاق جميعًا. 150 مليون دولار! ولقد أنفق على الطائرات الخاصة أكثر من الطائرات التجارية".

وتابعت قائلة: "لقد حلقت على متن رحلات تجارية، لقد مكثت في نزل إقامة. لقد وفرنا أموالنا. تأكدنا من إنفاقها بشكل صحيح لأن عليك أن تفهم أنها ليست أموالك، إنها أموال الآخرين، وعليك أن تعرف كيفية التعامل معها. إذا لم يتمكن من التعامل مع الأجزاء المالية من الحملة، فكيف سيتعامل مع الاقتصاد عندما يتعلق الأمر بالبيت الأبيض؟".

كما أشارت هيلي إلى أن دي سانتيس "كان يهينني مرارًا وتكرارًا، ويقول الأكاذيب، “أكاذيب دي سانتيس دوت كوم”، لأنه يعتقد أن ذلك يجعله يبدو أكبر. لكن في الأمر الأساسي الوحيد، لقد قمت بحملتك الانتخابية للرئاسة في ولاية واحدة، أنت غير مرئي في نيو هامبشاير، وغير مرئي في جنوب كارولينا، أنت في المركز الخامس، لديك 150 مليون دولار وتراجعت في استطلاعات الرأي في آيوا، لماذا يجب علينا أن نعتقد أن بإمكانك إدارة أو فعل أي شيء في هذا البلد؟"، على حد تعبيرها.