قال فوسي ماندونسيلا، سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، إن بلاده "اعترفت بالنكبة المستمرة للشعب الفلسطيني بسبب الاستعمار الإسرائيلي منذ عام 1948" في تصريحاته الافتتاحية التي أدلى بها، الخميس، بجلسة استماع محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وقال ماندونسيلا في تصريحاته إن جنوب إفريقيا: "اعترفت بالنكبة المستمرة للشعب الفلسطيني بسبب الاستعمار الإسرائيلي منذ عام 1948، والتي حرمت وشردت وجبات الشعب الفلسطيني بشكل منهجي وبالقوة، وحرمتهم عمدًا من حقهم المعترف به دوليًا وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، وحقهم المعترف به دوليًا بالعودة كلاجئين إلى بلداتهم وقراهم، فيما يعرف الآن بدولة إسرائيل".