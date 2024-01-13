انضم الجنرال الأمريكي والقائد الأعلى المتقاعد لحلف شمال الأطلسي ويسلي كلارك، وفريد زكريا مقدم برنامج GPS، إلى المذيع أندرسون كوبر على شبكة CNN لتقديم تحليل حول الضربات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن.

وفي سؤال عن رد فعل الجنرال كلارك عن الضربات الأمريكية أجاب، "أعتقد أننا ما زلنا نقوم بعمل جيد." وأردف بالقول "علينا أن نقوم بعمل أفضل في الاستهداف والطريقة التي نفعل بها ذلك وهي الهجوم، وعلينا أن نضع العيون والآذان مجددًا على المنطقة، ونشاهد رد الفعل، وننظر إليها بعناية وأن نبني حزم الأهداف الخاصة بنا، لكن في كل الأحوال، أتمنى أن نحاول تحقيق هيمنة تصعيدية على الحوثيين."

وتابع قائلا: "إذا أطلقوا صاروخا واحدًا، فإننا نتخلص من ثلاثة أهداف، وإذا أطلقوا ثلاثة صواريخ، فإننا نتخلص من ستة أهداف".