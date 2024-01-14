في 14 يناير/كانون الثاني، تنازلت الملكة مارغريت الثانية رسميًا عن العرش الدنماركي بعد 52 عامًا على سدته. وتوج الابن الأكبر لمارغريت، الملك فريدريك العاشر، وأصبحت زوجته الأسترالية المولد ملكة الدنمارك، ويبدو أن صفحة جديدة من الرومانسية الشبيهة بالقصص الخيالية بين ملك وملكة الدنمارك الجديدين على وشك أن تُكتب.

بدأت قصتهما منذ أكثر من عقدين من الزمن في حانة في سيدني، عندما كانت ماري مديرة مبيعات أسترالية، بينما كان هو في المدينة لحضور دورة الألعاب الأولمبية لعام 2000.

في البداية، لم تكن الملكة ماري تعلم أن فريدريك العاشر كان أميرًا آنذاك. وبعد 4 سنوات، تزوجا في حفل فخم في كاتدرائية كوبنهاغن، وأصبحت هي ولية العهد.

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.