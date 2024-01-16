يتحدث روبرت سبيندن مدير الأمن الفيدرالي لإدارة النقل في ولاية جورجيا الأمريكية لـCNN عن مشاهداتهم اليومية أثناء سفر الأشخاص عبر مطارات أمريكا.

وتقول إدارة أمن المواصلات والنقل الأمريكية إنها عثرت على أكثر من 6700 قطعة سلاح عند نقاط التفتيش الأمنية بالمطار، 93% منها محشوة بالذخيرة.

وتضيف إدارة أمن النقل بالقول، إن الركاب الذين يجلبون أسلحة إلى نقاط التفتيش الأمنية قد يواجهون غرامة تصل إلى 15 ألف دولار.

وإن أولئك الأشخاص يفقدون إمكانية الوصول إلى الفحص المسبق لإدارة أمن النقل ويتم وضع علامة عليهم لإجراء فحص إضافي، وقد تكون هناك عقوبات مدنية أيضًا.