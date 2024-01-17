أسئلة جديدة تتكشف حول المكالمة التي تم إجراؤها إلى رقم الطوارئ لطلب سيارة إسعاف لمنزل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في يوم رأس السنة الجديدة. ففي المكالمة، طلب المساعد من خدمة الطوارئ أن تكون سرية ومتحفظة.

وتم إدخال أوستن إلى مستشفى والتر ريد في الأول من يناير، وتم الاكتشاف لاحقًا أنه لم يتم إخطار الرئيس بايدن والبيت الأبيض والكونغرس إلا بعد عدة أيام. هناك مراجعة جارية لطريقة التعامل مع هذا الموقف.

نستعرض لكم فيما يلي جزءًا من الحوار الذي دار في المكالمة:

مساعد وزير الدفاع الأمريكي: هل يمكنني أن أسأل، هل يمكن لسيارة الإسعاف ألا تظهر بالأضواء وصفارات الإنذار ؟ نحن نحاول أن نبقى بعيدًا عن الأضواء قليلاً.

مستقبلة الاتصالات الطارئة: نعم، أنا أفهم. نعم، عادةً عندما يصلون إلى حي سكني، يقومون بإيقافها. هل أبلغ عن أي ألم في الصدر على الإطلاق؟

مساعد وزير الدفاع الأمريكي: لا.

مستقبلة الاتصالات الطارئة: حسنا. هل فقد وعيه أو شعر وكأنه على وشك فقدان وعيه؟

مساعد وزير الدفاع الأمريكي: لا.

مستقبلة الاتصالات الطارئة: حسنا. وكما قلت، فهو مستيقظ، ومنتبه ومدرك؟ إنه ليس مرتبكًا أو أي شيء من هذا القبيل، صحيح؟

مساعد وزير الدفاع الأمريكي: صحيح.

