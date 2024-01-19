أصدر سيغفريد هيكر وهو عالم نووي أمريكي بارز ومراقب لكوريا الشمالية، تحذيراً صارخاً من أن كيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي قد يكون مستعداً لشن حرب.

ولدى ويل ريبلي مراسل CNN المزيد من التفاصيل في هذا التقرير المصور.

كان مدير مختبر لوس ألاموس السابق للأسلحة، سيغفريد هيكر، لسنوات عديدة يتمتع بوصول لا مثيل له إلى البرنامج النووي السري للغاية لكوريا الشمالية، وكان يرى أكثر من أي أمريكي تقريبًا ما يراه الآن، كما يقول، فهو يرى إن تحول استراتيجية الزعيم كيم جونغ أون، التي تقشعر لها الأبدان، تتجاوز بكثير مجرد قعقعة السيوف المعتادة.

على مدار الثلاثين عامًا الماضية، كان هدف كوريا الشمالية هو تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

ويقول هيكر إن ذلك انتهى في عام 2019 عندما انهارت محادثات القمة في هانوي بفيتنام، حيث انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكيم بشكل مهين ومثير للغضب للزعيم الكوري الشمالي، فعاد راكبًا قطاره الخاص المدرع إلى بيونغ يانغ خالي الوفاض، وربما تخلى عن الدبلوماسية الأمريكية، وتحول استراتيجياً نحو الصراع.