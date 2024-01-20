يعرض التقرير المصور لفريدريك بلايتن مراسل CNN من أفدييفكا، في أوكرانيا، مشاهد تكاد تكون صادمة لهجمات القوات الروسية الواحدة تلو الأخرى بشكل يومي ومستمر رغم ما يتلقونه من خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، حيث يقول القادة العسكريون الأوكرانيون إنهم قادرون على صد العديد من الهجمات الروسية رغم تفوق القوات الروسية في التسليح والعدد والعتاد.

ويقول الأوكرانيون إنهم بحاجة إلى المزيد من الناس، والمزيد من العسكريين، والمزيد من المعدات، ونحتاج إلى المزيد من الذخيرة، والمزيد من الطائرات بدون طيار، لتحقيق النصر.

في حين أن القوات الروسية لا تواجه نفس النقص فهي تقوم بإسقاط كميات هائلة من الذخائر على الأوكرانيين، كل شيء من المدفعية إلى القنابل الجوية الثقيلة الموجهة.