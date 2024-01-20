تحدثت مراسلة CNN، ديان غالاغر، مع والدي تلميذة في المرحلة الإعدادية بولاية جورجيا الأمريكية، بعد تعرضها للتهديد من قبل معلمها بنيامين ريس، الذي هدد بـ"قطع رأسها وذبحها"، بسبب تعليق أدلت به حول العلم الإسرائيلي المعلق في فصله الدراسي.

وتم القبض على معلم مادة الدراسات الاجتماعية، البالغ من العمر 51 عامًا، بتهمة التهديد بقطع رأس الفتاة وذبحها، بعد أن أخبرته أنها وجدت عرضه للعلم الإسرائيلي في الفصل الدراسي "مهينًا".

وأعربت والدة الفتاة، لينا الشروف، عن قلقها تجاه ما حدث لابنتها قائلة: "عندما تقرأون ذلك، تشعرون وكأنكم في فيلم رعب".

وقالت مدارس مقاطعة هيوستن لشبكة CNN إن ريس لم يعد موظفًا في المنطقة التعليمية، وهذا شيء قالت الشروف إنها تقدره، لكنها لا تزال قلقة على سلامة ابنتها.

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