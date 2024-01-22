افتتح رئيس الوزاء الهندي ناريندا مودي معبد رام الجديد بقيمة ملايين الدولارات في أيوديا، حيث يأتي تشييد المعبد وفاءً بوعده طويل الأمد الذي قطعه في سنة انتخابه.

ويقف المعبد الهندوسي المثير للجدل في موقع مسجد يعود تاريخه إلى القرن الـ16 والذي دمره قوميون هندوس في عام 1992، مما أدى إلى أعمال شغب أدت إلى مقتل حوالي ألفي شخص.

ويسعي مودي لولاية ثالثة قياسية كرئيس للوزراء في الهند، بينما يأتي هذا الافتتاح قبل أشهر قليلة من الانتخابات.

من جانبهم، يقول أعضاء حزب المعارضة إن مودي قام بتسييس هذا الأمر مع حزبه، حزب باراتيا جاناتا، ويعتقدون أنه يستخدم تشييد المعبد كفرصة قبل الانتخابات للاستفادة من المزيد من الأصوات ولتعزيز قاعدة الأصوات الهندوسية التي يمتلك حصة كبيرة منها حاليًا أيضًا.