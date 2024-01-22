في مقابلة مع مذيعة شبكة CNN دانا باش، تحدثت جوديث شيندلين، المعروفة باسم "القاضية جودي"، عن سبب اتخاذها قرار دعم المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية لعام 2024، نيكي هيلي.

وقالت القاضية جودي في المقابلة: "أصبح جو بايدن أكبر سناً الآن. أنا لا أحاول أن أشرح لك ما يتحدث عنه الجميع فيما يتعلق بقدراته المعرفية، ولكني أعلم أنه في مثل عمري".

وأضافت: "أنا أدير عملًا كبيرًا. أنا رئيسة أسرة مكونة مما يزيد عن 20 فردًا. أتخذ قرارات تؤثر على مئات الأشخاص كل يوم. أنا أحتاج إلى قيلولة بعد الظهر، وكذلك جو بايدن، ربما قيلولتين".