ضغطت مذيعة CNN، كايتلين كولينز، على عضو الكونغرس الجمهوري بوب غود بشأن دعمه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد انسحاب المرشح الجمهوري، رون دي سانتيس، رغم انتقاداته السابقة للرئيس الأمريكي السابق.

وظهر عضو الكونغرس في مقطع فيديو وهو يقول: "لقد اخترت دعم دي سانتيس لأنني فكرت: أتعرفون ماذا، لا أستطيع الجلوس ومشاهدته ثم أندم على ترشيحنا لترامب"، وذلك قبل أن يعلن دي سانتيس انسحابه من سباق الرئاسة.

وعلق غود على مقطع الفيديو بالقول: " إذا أخذت جملًا، وأخرجت جزءًا من الجملة، تحصلين على نتيجة مختلفة من تلك الجملة أو استنتاجًا مختلفًا من تلك الجملة"، مؤكدًا أن المقطع "تم وضعه من قبل منافسي الانتخابي الذي قام بتقطيعه وتعديله لحذف الثناء الذي قلته عن الرئيس ترامب. إنه مقطع فيديو تم تعديله بشكل كبير قدمه أحد نشطاء حملة منافسي".

وعندما ضغطت مذيعة CNN على عضو الكونغرس بسبب ما قاله في المقطع، رد غود بالقول: "هذا جزء من الجملة الأكبر، والمحادثة الأكبر، التي تم حذفها. يتم حذف الجزء الذي أشيد فيه بالرئيس ترامب وأقول إنه أعظم رئيس في حياتي، وأنني لا أنتقد الرئيس ترامب وإنما أدعم فقط الحاكم دي سانتيس، وأشرح لشخص كان يسألني: حسنًا، لماذا اتخذت قرار الدعم هذا؟ كنت أشرح له ذلك، لكنني اعتقدت أنه في الولايات الحاسمة، فإن الحاكم دي سانتيس سيمنحنا فرصة أفضل للفوز".

بعدها ردت المذيعة عليه : "لكنك تقول أمام الكاميرا، كما تعلم، أنك لا تريد أن تقول هذه الأشياء علنًا ولكنك تقولها سرًا"، ليبرر غود بالقول: "سياق كيفية قول ذلك هو أنني لا أنتقد الرئيس ترامب علنًا. إذا طلب مني شخص ما على انفراد أن أجيب على سؤال حول قضية ما، فسوف أقوم بذلك. لكن فيما يتعلق النقطة التي كنت أطرحها، هي أنني أدعم الحاكم دي سانتيس".

وعندما طرحت مذيعة CNN سؤال "لكن هل تعترف بأنك تقول الأشياء بشكل مختلف في العلن عن السر؟ هذا ما بدت عليه إجابتك للتو يا عضو الكونغرس"، رد غود بالقول: "لا، بالطبع لا. بالطبع لا"، على حد تعبيره.